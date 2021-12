Innerkoreanisches Nordkorea ernennt Ex-Postminister zum Minister für Informationsindustrie

Nordkorea hat Ju Yong-il, den ehemaligen Minister für Post und Telekommunikation, zum Chef des neu gegründeten Ministeriums für Informationsindustrie ernannt.



Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Donnerstag, dass Ju Yong-il als Minister für Informationsindustrie an einer Veranstaltung zum 50. Gründungsjubiläum eines Forschungsinstituts teilgenommen habe.



Ju war in einer Sitzung der Obersten Volksversammmlung im Januar zum Postminister ernannt worden.



Das für den Postdienst zuständige Ministerium für Post und Telekommunikation wurde seit Mai nicht mehr in nordkoreanischen Medien erwähnt. Im Mai wurde in „Rodong Sinmun“, einem Organ der Arbeiterpartei, zum ersten Mal über das Ministerium für Informationsindustrie gesprochen.