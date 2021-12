Südkorea auf Platz drei bei Menge des Plastikmülls pro Kopf

Photo : YONHAP News

Jeder südkoreanische Staatsbürger produziert laut einer US-Studie 88 Kilogramm Plastikmüll pro Jahr.Damit landete das Land in dieser Hinsicht auf Platz drei in der Welt.Das geht aus einem Bericht der Nationalen Akademien der Wissenschaften, Ingenieurwissenschaften und Medizin (NASEM) der Vereinigten Staaten vom Mittwoch hervor.Laut dem Bericht liegen die USA bei der Menge an Plastikabfällen pro Kopf an der Spitze. Jeder US-Bürger erzeugt mit Stand 2016 130 Kilogramm Plastikmüll pro Jahr. Dahinter folgen Großbritannien mit 99 Kilogramm und Südkorea mit 88 Kilo.Danach folgen Deutschland mit 81 Kilogramm, Thailand mit 69 Kilogramm, Malaysia mit 67 Kilogramm und Argentinien mit 61 Kilogramm. China verzeichnet 16 Kilogramm, Japan 38 Kilogramm.Die genannten Länder mit Ausnahme von Malaysia und Argentinien erzeugen zwar mehr Kunststoffabfälle als Südkorea, melden jedoch aufgrund einer größeren Einwohnerzahl eine geringere Pro-Kopf-Menge.