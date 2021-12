Wirtschaft Regierung verstärkt Unterstützung für Übergang zu Zukunftsautos

Die Regierung will für einen zügigen Übergang der einheimischen Automobilindustrie zu Zukunftsautos nächstes Jahr über 2.000 Fachkräfte ausbilden.



Entsprechende Pläne gaben das Ministerium für Handel, Industrie und Energie, das Ministerium für Beschäftigung und Arbeit sowie das Ministerium für kleine und mittlere Unternehmen sowie Start-ups bei einer gemeinsamen Informationsveranstaltung zur Arbeitskräfteausbildung in der Automobilindustrie am Donnerstag in Gwangju bekannt.



Das Industrieministerium beschloss, im Einklang mit dem Paradigmenwechsel vom Verbrennungsmotor zum Zukunftsauto das Volumen der Investitionen in Projekte zur Arbeitskräfteausbildung von 10,5 Milliarden Won (8,9 Millionen Dollar) in diesem Jahr auf 25,9 Milliarden Won (knapp 22 Millionen Dollar) im kommenden Jahr zu vergrößern. Die Zahl der auszubildenden Arbeitskräfte soll von 1.100 auf 2.300 steigen.



Nächstes Jahr soll ein neues Projekt zur Kompetenzstärkung von Arbeitskräften für die Vorbereitung der Geschäftsumstrukturierung für Zukunftsautos durchgeführt werden.



Das Industrieministerium will zudem bis 2026 1.200 hoch qualifizierte Arbeitskräfte mit Master- und Doktortitel ausbilden, die auf den Gebieten umweltfreundliche Autos und autonome Fahrt leistungsfähig sind.