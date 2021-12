Präsident Moon bittet um Unterstützung für Kriegsende-Erklärung

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat bei einem Treffen mit US-Verteidigungsminister Llyod Austin um Unterstützung für eine Kriegsende-Erklärung gebeten.In dem Gespräch am Donnerstag an Moon Amtssitz standen das Vorgehen für eine Denuklearisierung Nordkoreas und Fortschritte im Friedensprozess auf der Halbinsel im Zentrum.Moon habe nach Angaben der Regierung erläutert, dass sein Vorschlag für eine Kriegsende-Erklärung sicherstellen solle, dass es zur Zeit der nächsten Regierung Gespräche zwischen beiden Koreas sowie zwischen Nordkorea und den USA geben werde.Er bat um besondere Aufmerksamkeit für eine solche Erklärung. Die enge Zusammenarbeit zwischen Seoul und Washington in dieser Frage sei für den Fortgang des Friedensprozesses wichtig.Austin habe geantwortet, dass er Moons diplomatische Anstrengungen für eine Verbesserung des innerkoreanischen und des US-amerikanisch-nordkoreanischen Verhältnisses respektiere.Washington fühle sich außerdem weiterhin einem diplomatischen Ansatz gegenüber Pjöngjang verpflichtet.