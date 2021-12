Südkoreas Währungsreserven erstmals seit fünf Monaten geschrumpft

Südkoreas Währungsreserven sind erstmals seit fünf Monaten zurückgegangen.Die Zentralbank des Landes teilte mit, dass sich die Währungsreserven Ende November auf 463,91 Milliarden Dollar belaufen hätten. Das seien verglichen mit dem Vormonat 5,3 Milliarden Dollar weniger.Der Rückgang wurde verbucht, nachdem seit Juli den vierten Monat in Folge ein neuer Höchststand erreicht worden war.Die Notenbank führte das Ergebnis auf den gesunkenen Wert von Vermögen in anderen Währungen bei der Umrechnung in US-Dollar und geschrumpfte Fremdwährungseinlagen bei Finanzinstituten zurück.Südkorea verfügt mit Stand Ende Oktober mit 469,2 Milliarden Dollar über den achtgrößten Devisenschatz der Welt.