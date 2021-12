UN schließen Nordkorea zweites Jahr in Folge von humanitären Hilfsplänen aus

Photo : YONHAP News

Die Vereinten Nationen haben Nordkorea von ihrem globalen humanitären Hilfsplan für 2022 ausgeschlossen.Laut dem vom UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) auf seiner Webseite veröffentlichten Bericht „Global Humanitarian Overview 2022“ steht Nordkorea das zweite Jahr in Folge nicht auf der Liste der Staaten, denen Hilfe gewährt wird.Grund ist, dass UN-Mitarbeiter aufgrund der pandemiebedingten Grenzschließung und der Reisebeschränkungen in Nordkorea seit Januar letzten Jahres Schwierigkeiten mit Untersuchungen vor Ort und der Überwachung von Projekten haben.OCHA stufte die Ernährungslage in Nordkorea als äußerst unsicher ein.Mit Ausnahme von Nordkorea werden 30 Länder, die in dem Bericht als von einer humanitären Krise betroffene Staaten erwähnt werden, in dem Hilfsplan berücksichtigt. Dazu zählen Afghanistan und Myanmar.