Nationalversammlung verabschiedet Rekordhaushalt

Photo : YONHAP News

Die Nationalversammlung hat für kommendes Jahr einen Rekordhaushalt verabschiedet.In der Plenarsitzung am Freitag stimmte die deutliche Mehrheit der Abgeordneten für den Haushaltsentwurf in Höhe von 607,7 Billionen Won oder 515 Milliarden Dollar.Im ursprünglichen Entwurf der Regierung waren 3,3 Billionen Won weniger eingeplant worden. Schon im Vorjahr war nach den Haushaltsberatungen im Parlament ein höheres Budget beschlossen worden als zunächst vorgeschlagen.Nach dem Gesetz müssen die Abgeordneten jeweils bis zum 2. Dezember den Haushalt für das kommende Jahr verabschiedet haben.Die Abstimmung am Stichtag scheiterte in letzter Minute, da sich die Parteien zunächst nicht über ein Rüstungsprojekt einigen konnten. Konkret geht es um das Vorhaben, einen Leichtflugzeugträger zu bauen.