Hohe Beamte Südkoreas und Chinas beraten sich

Photo : YONHAP News

Hohe Beamte Südkoreas und Chinas haben über den Frieden in Korea gesprochen.In einem Hotel in der chinesischen Stadt Tianjin sprachen der südkoreanische Sicherheitsberater Suh Hoon und das Politbüromitglied Yang Jiechi am Donnerstag über den regionalen Frieden und den Schutz des Multilateralismus.Wie chinesische Medien berichteten, habe Suh die Hoffnung geäußert, dass beide Länder keine Friedensbemühungen scheuen und ihre Zusammenarbeit fortsetzen würden.Auch habe er die Hoffnung auf gegenseitige ranghohe Besuche und eine Vertiefung der Zusammenarbeit auf den Gebieten Handel, Kultur und Quarantäne zum Ausdruck gebracht.Yang habe gesagt, dass beide Länder als starke Befürworter von Multilateralismus und Freihandel ihre Zusammenarbeit für stabile Industrienetzwerke und Lieferketten fortsetzen sollten.Auch wolle China eine konstruktive Rolle für nachhaltigen Frieden auf der koreanischen Halbinsel spielen, hieß es weiter.