4.944 Corona-Neuinfektionen in Südkorea – Zahl der kritisch Erkrankten auf Rekordhoch

Südkorea hat am Freitag fast 5.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention wurden bis Mitternacht 4.944 Neuansteckungen nachgewiesen, davon 4.923 lokal übertragene und 21 eingeschleppte Fälle.Die Zahl der Omikron-Fälle im Land stieg um einen auf sechs. Vier Fälle wurden eingeschleppt, bei den anderen zwei handelt es sich um eine lokale Übertragung.Die Zahl der kritisch Erkrankten kletterte um drei auf 736. Damit wurde ein neuer Höchststand erreicht.34 weitere Personen starben an oder mit dem Coronavirus. Die Zahl der Todesfälle liegt nun bei 3.739, die Letalitätsrate bei 0,81 Prozent.12.396 Corona-Patienten kurieren sich zu Hause aus. In der Hauptstadtregion warten 902 Erkrankte auf ein Krankenhausbett.Die Quote der doppelt Geimpften beträgt 80,2 Prozent. Inzwischen erhielten sieben Prozent der Bevölkerung eine dritte Impfung.