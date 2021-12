Hongkong verhängt wegen Omikron-Fällen Einreiseverbot für Reisende aus Südkorea

Photo : YONHAP News

Hongkong hat angesichts der Ausbreitung der neuen Coronavirus-Variante Omikron ein Einreiseverbot für Südkorea verhängt.Die Regierung von Hongkong gab am Freitag bekannt, die Einreise aus Südkorea, Finnland, Saudi-Arabien, Norwegen und Ghana, wo Omikron-Fälle bestätigt worden seien, ab Sonntag zu verbieten.Das Verbot gilt für Personen, die nicht in Hongkong wohnen. Einwohner von Hongkong dürfen nach einem Aufenthalt in einem der betroffenen Staaten erst in eine Maschine nach Hongkong einsteigen, wenn sie vollständig geimpft sind. Nach der Einreise müssen sie sich in eine 21-tägige Quarantäne in einem Corona-Hotel oder einer anderen von der Regierung bestimmten Einrichtung begeben.Hongkong verschärfte auch die Transferregelungen, weil es sich beim dortigen vierten Omikron-Fall um einen Transitpassagier handelt. Wer ab 8. November in Hongkong umsteigt, muss einen negativen PCR-Test vorzeigen, der nicht älter als 72 Stunden ist.