UNTWO zählt Südkoreas „Purple Island” zu besten Tourismusdörfern

Photo : YONHAP News

Die Weltorganisation für Tourismus (UNWTO) hat die sogenannte „Purple Island“, die Inseln Banwol und Bakji im südkoreanischen Landkreis Sinan, zu den besten Tourismusdörfern in der Welt gezählt.Die Auszeichnung erfolgte auf der Generalversammlung der UN-Organisation am Donnerstag in Madrid.Die UNWTO führte dieses Jahr das Programm zur Auswahl der „Best Tourism Villages“ in der Welt ein. Dabei werden weltweit Dörfer zertifiziert, die durch die Erhaltung ihres Kulturerbes, Öffentlichkeitsarbeit und den Tourismus eine nachhaltige Entwicklung betreiben.Beim ersten Mal konkurrierten insgesamt 170 Dörfer in 75 Staaten im Finale um die Auszeichnung.Die UNWTO ist eine 1975 gegründete Sonderorganisation der Vereinten Nationen, ihre Vorläuferin ist die International Union of Official Travel Organizations (IUOTO). Die Organisation befasst sich mit der Förderung und Entwicklung des Tourismus sowie der Koordinierung der Tourismuspolitik.