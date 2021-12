BTS führen neun Jahresend-Charts von Billboard an

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Band BTS hat neun der Jahresend-Charts von Billboard für 2021 angeführt.Nach Angaben auf dem offiziellen Twitter-Konto von „Billboard“ am Freitag rangierten BTS auf Platz eins in neun Kategorien, darunter „Overall Duo/Group“, „Hot 100 Duo/Group“, „Billboard 200 Duo/Group“, und „Billboard Global Artist“ ausschließlich US-Künstler.„Dynamite“ der siebenköpfigen Band wurde zur Nummer eins „Billboard Global Song“ ausschließlich US-Songs, während „Butter“ die Liste „Digital Song Sales“ anführte. Ihr Album „BE“ lag an der Spitze der Weltalbum-Charts.„Billboard“ schrieb, BTS dominierten international.