Internationales Taiwan dankt für Erwähnung der Taiwanstraße durch Südkorea und USA

Die taiwanische Regierung hat es begrüßt, dass bei einem jährlichen Sicherheitstreffen Südkoreas und der USA die „Taiwanstraße“ zum ersten Mal zur Sprache gebracht wurde.



Laut der taiwanischen Nachrichtenagentur CNA am Freitag sagte die Sprecherin des taiwanischen Außenministeriums, Joanne Ou, es sei von besonderer Bedeutung, dass die Taiwanstraße zum ersten Mal in einer gemeinsamen Erklärung der US-südkoreanischen Sicherheitskonsultation (SCM) erwähnt worden sei.



Man bedanke sich dafür, dass die USA und Südkorea erneut in aller Öffentlichkeit zur Bedeutung von Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße Stellung genommen hätten, nachdem sie dies in der gemeinsamen Erklärung nach ihrem Gipfeltreffen im Mai bereits erwähnt hätten, hieß es.



Die Verteidigungsminister Südkoreas und der USA hielten am Donnerstag die 53. SCM ab und veröffentlichten anschließend eine gemeinsame Erklärung. Darin steht, beide Minister hätten die Bedeutung der Wahrung von Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße bestätigt, die in der gemeinsamen Erklärung des Gipfels zwischen Präsident Joe Biden und Präsident Moon Jae-in im Mai 2021 berücksichtigt worden sei.



Die Formulierung „Bedeutung der Wahrung von Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße“ verwenden die USA, wenn sie in Bezug auf die Taiwan-Frage China im Zaum halten wollen.