Ministerpräsident Kim erhält dritte Corona-Impfung

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Kim Boo-kyum hat am Freitag in Seoul eine dritte Impfung gegen Covid-19 erhalten.Der 63-Jährige hatte am 30. Juli seine zweite Impfspritze bekommen. Die Auffrischungsimpfung erfolgte, weil für über 60-Jährige eine Boosterimpfung bereits vier Monate nach der zweiten Impfung empfohlen wird.Kim sagte, die zurzeit wirksamste Waffe gegen Covid-19 sei die Impfung. Die Älteren sollten sich bis Jahresende mit einer dritten Impfung beeilen, die Jugendlichen mit ihrer ersten und zweiten Impfung. Erst dann könne die Nation durch die aktuelle Krise kommen, betonte er.