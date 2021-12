38 North: Erhöhte Aktivitäten auf nordkoreanischem Flugplatz Uiju

Photo : YONHAP News

Laut einer auf Nordkorea spezialisierten US-Webseite sind auf dem Flugplatz Uiju in Nordkorea und in dessen Umgebung erhöhte Aktivitäten beobachtet worden.„38 North“ schrieb nach der Analyse von Satellitenaufnahmen, dass in letzter Zeit Aktivitäten am möglichen Desinfektionszentrum auf dem Flugplatz fortgesetzt würden, einschließlich der Bewegung von Lastwagen und Materialien.Das passe zu Berichten, nach denen Nordkorea in Kürze den Handel mit China wieder aufnehmen werde, hieß es.Auf dem Flugplatz Uiju wurde im März mit dem Bau von Anlagen begonnen. Sie umfassen zehn große Lagerhallen, Service- und Wartungsgebäude und fünf Bahnsteige entlang einer neuen Abzweigung, die den Flugplatz über den Bahnhof Sinuiju mit dem chinesischen Bahnnetz verbindet.