Chinesischer Spitzenbeamter äußert Unterstützung für Seouls Streben nach Kriegsende-Erklärung

Photo : YONHAP News

Yang Jiechi, ein für auswärtige Angelegenheiten zuständiges Mitglied des Politbüros der Kommunistischen Partei Chinas, hat die Unterstützung für Seouls Streben ausgesprochen, den Koreakrieg offiziell für beendet zu erklären.Das gab die südkoreanische Botschaft in China in einer Pressemitteilung über das Ergebnis des Treffens zwischen Yang und dem südkoreanischen nationalen Sicherheitsberater Suh Hoon am Donnerstag in Tianjin bekannt.Yang sagte auch, man glaube, dass eine Kriegsende-Erklärung zur Förderung von Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel beitragen werde.Beide Seiten waren sich darin einig, dass die Bemühungen um einen Dialog mit Nordkorea und die Diplomatie für die vollständige Denuklearisierung und die Schaffung dauerhaften Friedens auf der koreanischen Halbinsel von Bedeutung sind. Sie vereinbarten, ihre strategische Kommunikation und Kooperation zu verstärken.Beide Seiten verständigten sich auch darauf, einen Südkorea-Besuch des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping anzustreben, sobald sich die Corona-Lage beruhigt hat und die passenden Bedingungen hierfür vorliegen.Suh bat um Chinas Kooperation, damit Produkte aus der Volksrepublik, darunter Harnstofflösung, auch künftig reibungslos nach Südkorea exportiert werden. Yang gab eine positive Antwort.