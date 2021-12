Möglicher Omikron-Cluster in Kirche in Incheon

Photo : YONHAP News

Im Zusammenhang mit einer Kirche in Incheon sind Verdachtsfälle der Omikron-Variante gemeldet worden.An einem Gottesdienst der Kirche am 28. November nahmen die Ehefrau eines Usbeken, bei dem eine Omikron-Infektion nachgewiesen wurde, seine Schwiegermutter und eine befreundete Person teil. Die drei Personen wurden mittlerweile positiv auf das Coronavirus getestet. Derzeit werden Tests durchgeführt, um festzustellen, ob sie sich mit der Omikron-Variante angesteckt haben.Die Behörden teilten am Freitag mit, dass aus der Kirche weitere Infektionsfälle gemeldet worden seien. Seit Donnerstag würden 411 Personen, die mit den drei Infizierten in der Kirche in Kontakt kamen, und 369 Teilnehmer der Gottesdienste zu anderen Zeiten, Tests unterzogen.Sollte die Zahl der Infizierten zunehmen, könne vom ersten Omikron-Clusterausbruch in einer Einrichtung gesprochen werden, hieß es.