Südkorea setzt strengere Corona-Maßnahmen in Kraft

Photo : YONHAP News

In Südkorea werden strengere Corona-Maßnahmen in Kraft gesetzt.Ab heute gelten neue Einschränkungen hinsichtlich privaten Treffen in der Gruppe. In der Hauptstadtregion dürfen demnach maximal sechs Menschen zusammenkommen. In allen anderen Gebieten des Landes sind bis zu acht Personen erlaubt. In einer Gruppe darf sich aber höchstens eine ungeimpfte Person befinden.Bislang hatten die Obergrenzen bei zehn in Seoul und Umgebung sowie 12 in den anderen Landesteilen gelegen. Der Impfstatus spielte dabei keine Rolle.Das Covid-19-Pass-System wird nun in den meisten Einrichtungen, die mit einem erhöhten Ansteckungsrisiko in Verbindung gebracht werden, angewendet. Bislang mussten Besucher von Indoor-Sportanlagen und Bars verschlüsselte Daten zum Impfstatus hinterlegen. Ein solcher Check-ist ab heute auch in Restaurants, Cafés, Paukschulen, Internetcafés, Konzerthallen und Bibliotheken Pflicht.Neu ist außerdem, dass ein Zutritt nur noch mit einem Impfnachweis oder einem negativen Coronatest möglich ist. Dies gilt hingegen nicht, wenn eine Person ein Restaurant oder Café allein besucht. Dies ist dann auch Ungeimpften möglich.Zudem gilt noch eine einwöchige Übergangsfrist.Ab Februar gelten die Vorschriften auch für Teenager, die zwischen Januar 2003 und Dezember 2009 geboren wurden.