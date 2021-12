Hochpathogene Vogelgrippe auf Hühnerhof in Cheonan bestätigt

Photo : YONHAP News

Auf einem Hühnerhof in Cheonan in der Provinz Süd-Chungcheong ist die hochpathogene Vogelgrippe ausgebrochen.Die Geflügelpest vom Typ H5N1 sei am Sonntag bestätigt worden, teilte die zuständige Stelle mit.In dem Betrieb werden über 100.000 Hühner gehalten.In einem Hühnerbetrieb in Yeongam in der Provinz Süd-Jeolla wurde ein Verdachtsfall der hochpathogenen Vogelgrippe gemeldet.Derzeit werden eingehende Untersuchungen durchgeführt. Es wird in einem oder drei Tagen feststehen, ob es sich um eine hochpathogene Variante handelt.