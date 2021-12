Früherer UN-Chef Ban Ki-moon wird voraussichtlich zu Olympischen Winterspielen reisen

Photo : YONHAP News

Der frühere UN-Generalsekretär Ban Ki-moon wird voraussichtlich zu den Olympischen Winterspielen in Peking reisen.Das berichtete die "Global Times" am Sonntag.In einem Interview mit chinesischen Medien habe Ban gesagt, dass ihm eine Einladung vorliege. Er wolle in seiner Funktion als Chef der Ethikkommission des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) zu den Spielen reisen.Die Sommerspiele 2008 seien sehr erfolgreich gewesen und er sei davon überzeugt, dass die chinesische Regierung und das Volk alle Schwierigkeiten wegen der Corona-Pandemie überwinden und die Winterspiele erfolgreich austragen würden, wurde Ban zitiert.Wie ein Mitarbeiter Bans der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap berichtete, habe der frühere UN-Chef das Interview am 25. Oktober gegeben.US-Präsident Joe Biden brachte einen möglichen Boykott der Spiele erst später ins Gespräch.Weiter habe der Mitarbeiter gesagt, dass ein Besuch des Chefs der Ethikkommission bei den Olympischen Spielen ganz natürlich sei. Auch finde zur Zeit der Winterspiele ein IOC-Treffen statt.