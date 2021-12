Premierminister: Regierung will sich auf Reaktion auf Omikron-Variante konzentrieren

Photo : YONHAP News

Die Regierung will sich nach Worten von Ministerpräsident Kim Boo-kyum am Jahresende auf die Eindämmung der Omikron-Variante des Coronavirus konzentrieren.Das sagte der Premier am Montag in Seoul auf einer Sitzung zur Corona-Lage. Die Bedrohung durch die Omikron-Variante sei groß. Diese sei deutlich ansteckender.Die Behörden sollten strikte Maßnahmen bei der Einreise ergreifen und größte Anstrengungen bei der Kontaktnachverfolgung unternehmen.Auch bat er die Öffentlichkeit um Mithilfe und Verständnis wegen der Ausweitung des Systems für den Covid-19-Pass.Diesen oder die Bescheinigung über einen negativen Coronatest müssen die Menschen künftig für den Besuch der meisten Einrichtungen und Geschäfte vorweisen.Es handele sich um eine minimale Einigung, die zum Schutz der Gemeinschaft befolgt werden solle. Hingegen handele es sich nicht um eine unfaire Diskriminierung von Ungeimpften, so der Premier.