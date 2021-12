Los Angeles im BTS-Fieber

Photo : KBS News

Schon seit mehreren Tagen haben sich um dieses Gebäude in Hollywood Menschenschlangen gebildet.Es handelt sich um Zuschauer der Konzerte von BTS, die Souvenirs verbunden mit der K-Popband kaufen wollen.Sie seien seit elf Uhr hier, fast vier Stunden, sagen zwei Fans.Anschließend möchten sie noch ein weiteres Ziel ansteuern.Denn später gehe es noch zur Koreatown. Dort würden sie sich in den Läden umschauen und eine Kleinigkeit essen, erzählen sie.Die Koreatown in Los Angeles wurde gewissermaßen zur heiligen Stätte, wo Zuschauer der Konzerte von BTS essen, schlafen und einkaufen.Dieser Schallplattenladen eröffnete einen vorläufigen Laden, um die vielen Kunden bedienen zu können. Der Umsatz hat sich verdoppelt.Der Geschäftsführer erzählt, eine CD koste zurzeit 20 bis 30 Dollar, zehn CDs machten mehrere hundert Dollar Umsatz aus. Unter Menschen aus dem Ausland gebe es auch welche, die auf einen Schlag über 1.000 Dollar für CDs ausgäben.BTS-Fans, man nennt sie Army, schauen sich nach Kosmetika um, die auch BTS-Mitglieder benutzen sollen. Koreanische Restaurants waren während der Zeit der Konzerte voller BTS-Fans, die violette Kleidung trugen.Zwei Zuschauerinnen äußern sich überzeugt davon, dass BTS wirklich Einfluss ausübten, damit man aus der Normalität ausbreche und die koreanische Kultur und Küche kennenlerne.Die Extra-Nachfrage wegen BTS wird durch soziale Netzwerke weiter verstärkt. Informationen darüber, was BTS und die Fans wo unternehmen und essen, werden umgehend geteilt und dies kurbelt den Umsatz zusätzlich an.Dieses Restaurant, das BTS vor vier Jahren empfohlen haben sollen, wurde unter den Fans sehr bekannt. Jeden Tag kommen mehrere hundert Fans.Die Restaurantchefin erzählt, dass die Menschen schon vor der Öffnung lange warten würden, teilweise fünf Stunden lang.Laut den Konzertorganisatoren gab es bei den vier Shows im Zeitraum vom 27. November bis 2. Dezember insgesamt 214.000 Zuschauer.