BOK: Weltkonjunktur wird trotz Omikron auf Erholungskurs bleiben

Photo : YONHAP News

Auch die Coronavirus-Variante Omikron wird die Erholung der Weltkonjunktur im kommenden Jahr nicht bremsen.Diese Einschätzung teilte die Forschungsabteilung der Bank of Korea (BOK), der südkoreanischen Zentralbank, in einer wöchentlichen Publikation am Sonntag mit.Zwar mache die Omikron-Variante Prognosen schwierig. Oral eingenommene Covid-19-Medikamente, Boosterimpfungen in Industrienationen und steigende Impfquoten in Schwellenländern machten es aber wahrscheinlicher, dass Eindämmungsmaßnahmen zurückgefahren würden.Die Zentralbank erwartet zudem, dass trotz der nur langsamen Normalisierung der Halbleiterproduktion die Lieferengpässe im kommenden Jahr einigermaßen behoben würden, da der Anstieg der Rohstoffpreise etwas gebremst und die Logistikkrise entschärft würden.Es gelte als sehr wahrscheinlich, dass die globale Wirtschaft sich künftig vom Covid-19-Schock allmählich befreien, sich normalisieren und den Erholungstrend fortsetzen werde.