Präsident Moon würdigt Erreichen einer Billion Dollar beim Handelsvolumen in Rekordzeit

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat gewürdigt, dass dieses Jahr beim Handelsvolumen Südkoreas in Rekordzeit die Schwelle von einer Billion Dollar erreicht wurde.Südkorea sei dank des Handels zu einem Industriestaat geworden, sagte Moon heute bei einer Zeremonie zum Tag des Handels in Seoul. Diese Errungenschaft dürfe nicht geringgeschätzt werden.Südkorea habe dieses Jahr in bisher kürzester Zeit eine Billion Dollar beim Handelsvolumen erreicht. Das sei eine stolze Leistung, die alle Bürger erzielt hätten, indem sie Kräfte gebündelt hätten. In die Wirtschaftsgeschichte des Landes werde dieses Jahr als Jahr des Handels eingehen, hieß es.Der Staatschef betonte, dass sowohl die Binnennachfrage als auch die Beschäftigungslage sich erholten. Südkorea behaupte seinen Status als zehntgrößte Wirtschaftsmacht der Welt. Das Land habe in der Krise Gelegenheiten geschaffen.Er kritisierte, dass es Menschen gebe, die diese kostbare Errungenschaft leugneten und kleinredeten. Das mache den Stolz und die Hoffnung der Bürger zunichte.Moon gab zu, dass in der Wirtschaft noch viele Herausforderungen bestünden, wie die Ungleichheit und Polarisierung. Zugleich äußerte er die Hoffnung auf eine volle Unterstützung für gute Ergebnisse.