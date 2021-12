Umfrage: 88 Prozent des Mittelstands halten Klimaziel bis 2030 für unerreichbar

Photo : YONHAP News

Fast 90 Prozent der kleinen und mittleren Unternehmen in Südkorea halten den sogenannten national festgelegten Beitrag (NDC) 2030 der Regierung für unerreichbar.Gemäß dem NDC will Südkorea die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 40 Prozent gegenüber dem Niveau von 2018 reduzieren.Der Koreanische Verband kleiner und mittlerer Unternehmen befragte vom 9. bis 19. November 352 Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe zur Klimaneutralität 2050. Das Ergebnis wurde heute veröffentlicht.Demnach antworteten 88,4 Prozent der befragten Unternehmen, dass der NDC 2030 nicht erreicht werden könne. 68,2 Prozent sagten, die Emissionsminderung selbst wäre möglich, der Zielwert könne jedoch nicht bis 2030 erreicht werden. 20,2 Prozent hielten sowohl den Zielwert als auch die anvisierte Zeitspanne für unerreichbar.Als Grund, warum sie keinen Reaktionsplan für die Klimaneutralität aufstellen können, nannten 58,7 Prozent die Knappheit an Finanzmitteln und Personal, um auf Umweltveränderungen zu reagieren. 18,5 Prozent verwiesen auf die Zeitknappheit, um die Klimaneutralität zu verstehen und überprüfen. 14,9 Prozent gaben den Mangel an Anreizen für die Herstellung kohlenstoffarmer Produkte an.