USA verkünden diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele in Peking

Photo : YONHAP News

Die USA haben einen diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele in Peking verkündet.Wegen Menschenrechtsverletzungen in China würden keine diplomatischen oder offiziellen Vertreter zu den Olympischen Winterspielen und Paralympischen Winterspielen 2022 geschickt, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, am Montag auf einer Pressekonferenz in Washington.Als Hintergrund nannte sie einen Genozid in der autonomen Region Xinjiang und andere Menschenrechtsverletzungen.Großbritannien, Kanada und Australien sollen laut Berichten erwägen, sich dem diplomatischen Boykott anzuschließen.Die Ankündigung erfolgte vor dem Demokratie-Gipfel am Donnerstag und Freitag, den US-Präsident Biden ausrichtet. Daran nehmen Vertreter aus 110 Ländern teil, darunter auch Südkorea.Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Zhao Lijian, hatte zuvor scharfe Gegenmaßnahmen im Falle eines diplomatischen Boykotts der Spiele durch die USA angekündigt.