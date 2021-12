Südkorea richtet heute und morgen UN-Ministerkonferenz für Friedenssicherung aus

Photo : YONHAP News

Südkorea richtet am Dienstag und Mittwoch eine UN-Ministerkonferenz zur Friedenssicherung aus.An der virtuellen Konferenz nehmen Verteidigungs- und Außenminister aus 155 Ländern teil.Das Thema des 2021 Seoul UN Peacekeeping Ministerial lautet "Technologie und Aufbau medizinischer Kapazitäten".Außenminister Chung Eui-yong und Verteidigungsminister Suh Wook werden als Gastgeber der Konferenz zur Eröffnung jeweils eine Rede halten. Auch UN-Generalsekretär Antonio Guterres wird sich per Video an die Teilnehmer wenden.Erstmals richtet ein asiatisches Land ein UN Peacekeeping Ministerial aus, das als eine der größten Konferenzen im Bereich Sicherheit und Friedenssicherung gilt.