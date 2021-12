Südkorea erzielt 18. Monat in Folge Leistungsbilanzüberschuss

Photo : YONHAP News

Südkorea hat im Oktober den 18. Monat in Folge einen Überschuss in der Leistungsbilanz verzeichnet.Nach Angaben der Zentralbank des Landes belief sich der Leistungsbilanzüberschuss im Oktober nach vorläufigen Schätzungen auf 6,95 Milliarden Dollar.Damit wurde seit Mai letzten Jahres stets ein Plus erzielt. Der Überschuss schrumpfte jedoch verglichen mit dem Vorjahresmonat um 4,61 Milliarden Dollar.In der Warenbilanz ging das Plus um 4,53 Milliarden Dollar gegenüber dem Vorjahr auf 5,64 Milliarden Dollar zurück. Grund ist, dass die Einfuhren stärker als die Ausfuhren zunahmen. Das Importvolumen nahm um 38,2 Prozent auf 50,34 Milliarden Dollar zu, während die Exporte um 20,1 Prozent auf 55,97 Milliarden Dollar zulegten.In der Dienstleistungsbilanz wurde ein Überschuss in Höhe von 630 Millionen Dollar erzielt. In der Transportbilanz wurde ein Rekordüberschuss in Höhe von 2,22 Milliarden Dollar verzeichnet. Das wird darauf zurückgeführt, dass die Einnahmen beim Containertransport mit dem Schiff und der Luftfrachtbeförderung auf den bisher höchsten Stand stiegen.