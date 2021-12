Auf einem Hühnerhof im Südwesten des Landes ist die hochpathogene Vogelgrippe vom Typ H5N1 ausgebrochen.Die zuständige Stelle teilte mit, dass am Montag in einem Legehennenbetrieb in Yeongam in der Provinz Süd-Jeolla die Geflügelpest nachgewiesen worden sei. Dort würden 36.000 Hühner gehalten.Es handelt sich bereits um den zweiten Infektionsfall in einem Legehennenbetrieb nach dem am 3. Dezember bestätigten ersten Fall in Cheonan und um den zehnten Fall auf einem Geflügelhof in diesem Winter.