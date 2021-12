Corona-Medikament von Celltrion erhält Notfallzulassung in Australien

Photo : YONHAP News

Das Corona-Medikament des südkoreanischen Herstellers Celltrion hat eine Notfallzulassung in Australien erhalten.Die dortige Regulierungsbehörde für therapeutische Mittel (TGA) habe am Dienstag den Einsatz des Antikörper-Medikaments Regkirona bei Erwachsenen genehmigt, berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap.Beim Medikament Regkirona handelt es sich um monoklonale Antikörper und es wird intravenös verabreicht.Im Februar hatte Südkoreas Behörde für Medikamentensicherheit grünes Licht für dessen Einsatz gegeben. Es ist das erste in Südkorea entwickelte Medikament zur Behandlung von Covid-19-Patienten.Auch die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) machte den Weg für Regkirona frei. Zuständige Behörden in Indonesien, Brasilien und Peru erteilten Notfallzulassungen.Nach Angaben des Herstellers senke die Gabe von Regkirona das Risiko für einen noch schwereren Verlauf einer Corona-Erkrankung. Auch würden Patienten dank des Medikaments schneller genesen.