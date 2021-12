Über 70 Prozent der Haushaltsmittel sollen im ersten Halbjahr eingesetzt werden

Photo : YONHAP News

Südkorea will im kommenden Jahr einen Großteil der Haushaltsmittel schon in der ersten Jahreshälfte einsetzen.Um der Wirtschaft unter die Arme zu greifen, sollen 73 Prozent des Budgets oder 308 Milliarden Dollar bis Juni ausgegeben werden, teilte das Ministerium für Wirtschaft und Finanzen am Dienstag mit.In diesem Jahr waren 72,4 Prozent der Mittel schon in ersten Halbjahr eingesetzt worden.Bei den Ausgaben wolle sich das Ministerium auf die Unterstützung von Quarantäne-Maßnahmen und Kleinhändlern konzentrieren, die von der Corona-Krise besonders stark betroffen waren. Auch für Forschung und Entwicklung solle im ersten Halbjahr besonders viel Geld in die Hand genommen werden.Die Nationalversammlung hatte am vergangenen Freitag einen Rekordhaushalt in Höhe von 607,7 Billionen Won oder 514 Milliarden Dollar verabschiedet. Davon sind 58 Milliarden Dollar für die Unterstützung von Kleinhändlern vorgesehen.Die koreanische Zentralbank erwartet für kommendes Jahr ein Wirtschaftswachstum von drei Prozent nach einem Plus von vier Prozent in diesem Jahr.