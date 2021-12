Indien und Russland fordern Dialog für Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel

Photo : YONHAP News

Indien und Russland haben erklärt, ihre Kooperation auf verschiedenen Gebieten einschließlich der Friedensschaffung auf der koreanischen Halbinsel zu stärken.Premierminister Narendra Modi und Präsident Wladimir Putin einigten sich beim jährlichen indisch-russischen Gipfeltreffen am Montag in Neu-Delhi, die Kooperation in verschiedenen Bereichen, darunter Verteidigung, Handel, Energie, Weltraumtechnologie und Kultur, auszubauen.Modi und Putin bestätigten in einer gemeinsamen Erklärung im Anschluss an das Treffen ihre grundlegende Position zur Friedensschaffung auf der koreanischen Halbinsel.Darin heißt es, beide Seiten hätten alle betroffenen Parteien aufgefordert, auf die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel hinzuarbeiten, um die Schaffung von dauerhaftem Frieden und Stabilität zu fördern. Sie hätten die Notwendigkeit betont, den Dialog fortzusetzen, um dieses Ziel zu erreichen.Putin und Modi hatten auch bei ihrem Gipfel im Jahr 2019 die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel zur Sprache gebracht.Der indisch-russische Gipfel fand inmitten der sich zuspitzenden Konfrontation zwischen China und den USA sowie der zwischen Russland und den USA statt.