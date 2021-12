ARD wählt Lee Jae-sung in Sportschau-Elf des Spieltags

Photo : YONHAP News

Lee Jae-sung vom 1. FSV Mainz 05 ist von der ARD in die Sportschau-Elf des Spieltags gewählt worden.Der öffentlich-rechtliche Sender gab am Montag in der „Sportschau“ die Top-Elf des 14. Spieltags der Fußball-Bundesliga 2021/2022 bekannt. Lee wurde auf der Position Mittelfeld in die Auswahl aufgenommen.Lee war im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am 14. Spieltag am zweiten Treffer seines Klubs von Anton Stach in der 4. Minute beteiligt und gab damit seine zweite Torvorlage der Saison. Auch konnte er in dieser Saison selbst schon einen Treffer erzielen.Der Tabellensiebte Mainz 05 spielt am 11. Dezember, dem 15. Spieltag, auswärts gegen den Tabellenführer FC Bayern München.