Japanische Abgeordnete besuchen Yasukuni-Schrein erstmals seit zwei Jahren als Gruppe

Photo : YONHAP News

Eine Gruppe von japanischen Abgeordneten hat am Dienstag erstmals seit über zwei Jahren den umstrittenen Yasukuni-Schrein besucht.Laut der Nachrichtenagentur Kyodo und der Zeitung „Sankei Shimbun“ hätten Mitglieder der Gruppe der am Yasukuni verehrenden Abgeordneten am Dienstagvormittag den Schrein in Tokio aufgesucht.Es ist das erste Mal seit Oktober 2019, dass Mitglieder der Parlamentariergruppe den Yasukuni-Schrein besuchten. „Sankei Shimbun“ zufolge waren insgesamt 99 Abgeordnete verschiedener Parteien gekommen, darunter 68 Mitglieder des Unterhauses und 31 Mitglieder des Oberhauses.Zu den Besuchern zählten auch der Vizeminister für Wirtschaft, Handel und Industrie, Kenichi Hosoda, und der Vizeminister für Umwelt, Shunsuke Mutai.Die Parlamentariergruppe hatte jedes Jahr den Yasukuni-Schrein besucht, jedoch verzichtete sie nach dem Beginn der Corona-Pandemie auf einen gemeinsamen Besuch als Gruppe.Am Yasukuni-Schrein werden 2,46 Millionen Menschen verehrt, die in den Kriegen in Japan und von dem Land ausgelösten Kriegen seit der Meiji-Restauration gefallen sind. Die Todestafeln von 2,13 Millionen Menschen, fast 90 Prozent, hängen mit dem Pazifikkrieg zusammen. Es werden dort auch 14 Kriegsverbrecher der Klasse A als Helden verehrt.