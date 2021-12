KDI sieht wegen Virusvariante ungewisse Konjunkturentwicklung

Photo : YONHAP News

Wegen der Coronavirus-Variante Omikron besteht für die konjunkturelle Entwicklung wieder Ungewissheit.Zu dieser Einschätzung gelangt das Koreanische Entwicklungsinstitut (KDI).Die südkoreanische Wirtschaft sei zuletzt auf einem moderaten Erholungskurs gewesen. Für neue Ungewissheit sorge aber die Ausbreitung der Virusvariante, schrieb das KDI in seinem heute veröffentlichen monatlichen Trendbericht.Die staatliche Denkfabrik hatte auch im September und Oktober von einer zunehmenden Ungewissheit gesprochen, rechnete jedoch im November wieder mit einer Erholung. Gerade einmal einen Monat später trüben sich die Konjunkturaussichten erneut ein.KDI begründete seine nun wieder pessimistischere Einschätzung damit, dass es wegen der Verbreitung der Omikron-Variante neue Abwärtsrisiken gebe. Im In- und Ausland seien strengere Schutzmaßnahmen ergriffen worden, die Finanzmärkte präsentierten sich instabil.Auch der Erholung im verarbeitenden Gewerbe seien wieder Grenzen gesetzt, weil es weiterhin Störungen der globalen Lieferketten gebe und die Außenhandelsnachfrage schrumpfe.Im Oktober gibt es laut einem KBS-Bericht bei den Lieferungen nur ein schwaches Wachstum, die Vorratsquote sei von 3,4 Prozent innerhalb eines Monats auf 7,2 Prozent gestiegen.Das KDI warnte vor einem weiteren Rückgang der Nachfrage im In- und Ausland, sollte es wegen der Virusvariante zu einer Verschärfung der Corona-Regeln kommen.Ein Hoffnungsschimmer sei aber, dass sich aufgrund der gestiegenen Impfquote und der Lockerung der Corona-Maßnahmen insbesondere im Dienstleistungssektor eine Erholung abzeichne.In einer Situation, in der für die herstellende Industrie angesichts externer Bedingungen kaum eine schnelle Verbesserung in Aussicht stehe, sei die Virusvariante als neuer Risikofaktor aufgetaucht, was zusätzliche Ungewissheit für die konjunkturelle Entwicklung bedeute, erläuterte das KDI.