Seoul verzichtet auf Stellungnahme zu Washingtons diplomatischem Boykott der Olympischen Spiele in Peking

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Vereinigungsministerium hat sich einer Stellungnahme zur Entscheidung der USA enthalten, die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking diplomatisch zu boykottieren.Es sei die bisherige Position Südkoreas, dass es hoffe, dass die Olympischen Spiele zum Frieden und Wohlstand in Nordostasien und der Welt beitragen und zu einem Wendepunkt für Frieden in Süd- und Nordkorea werden würden, sagte ein Ministerialer heute Reportern.Zum diplomatischen Boykott habe man derzeit keine besondere Mitteilung zu machen, weil es sich um die Entscheidung eines anderen Staates handele, hieß es.