Seoul meldet erste Omikron-Fälle

In Seoul sind erste Fälle der Omikron-Variante bestätigt worden.Die Stadtverwaltung teilte mit, dass sich drei ausländische Studenten mit der Omikron-Variante angesteckt hätten, die jeweils an der Hankuk Universität für Auslandsstudien, der Kyunghee Universität und der Seoul Nationaluniversität studierten.Es wurde festgestellt, dass alle drei Studenten eine Kirche in Incheon besucht hatten, der ein Pastor angehört, der zusammen mit seiner Frau als erste Omikron-Fälle in Südkorea erfasst worden war.Die Hankuk Universität beschloss, den gesamten Unterricht bis zum 14. Dezember auf kontaktfreie Weise umzustellen und den Betrieb der Bibliothek einzuschränken, die der infizierte Student aufgesucht hatte.Die Seoul Nationaluniversität und die Kyunghee Universität empfahlen den Mitbewohnern der Studentenheime, wo die Infizierten leben, sich auf Covid-19 testen zu lassen.Die Zahl der Omikron-Fälle in Südkorea stieg damit auf insgesamt 36. Neu hinzu kamen drei aus Südafrika Eingereiste als eingeschleppte Fälle.Unterdessen ist die Zahl der kritisch kranken Covid-19-Patienten in Südkorea auf den bisher höchsten Stand gestiegen.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Dienstag mit, dass sich mit Stand 0 Uhr 774 Patienten in einem kritischen Zustand befänden.Die Zahl nahm um 47 verglichen mit dem Vortag zu.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 stieg um 64 auf 3.957. Die Letalitätsrate beträgt 0,82 Prozent. Bei 61 neuen Todesfällen handelt es sich um Menschen über 60 Jahre. Zwei Verstorbene waren jeweils in ihren Fünfzigern und Vierzigern, während ein weiterer unter zehn Jahre war.Es wurden 4.954 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bestätigt, darunter 4.924 lokal übertragene und 30 eingeschleppte Fälle.