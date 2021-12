Seoul äußert Bedauern über Besuch japanischer Parlamentarier im Yasukuni-Schrein

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat Bedauern und Besorgnis darüber geäußert, dass eine Gruppe von japanischen Abgeordneten den umstrittenen Yasukuni-Schrein besucht hatte.Das Außenministerium teilte in einer Stellungnahme eines Sprechers am Dienstag mit, es drücke tiefe Besorgnis und Bedauern darüber aus, dass führende Persönlichkeiten nur kurz nach der Bildung eines neuen Parlaments in Japan als große Gruppe den Yasukuni-Schrein besucht hätten. Das Ressort bezeichnete den Schrein als eine symbolische Einrichtung, mit der die Kolonialisierung und der Aggressionskrieg beschönigt würden.Das Ministerium betonte, es weise noch einmal darauf hin, dass die internationale Gemeinschaft Japan vertrauen könne, wenn es der Geschichte ins Gesicht sehe und eine demütige Reflexion und wahre Reue über die Vergangenheit durch Taten zeige.99 japanische Abgeordnete, Mitglieder einer parteiübergreifenden Parlamentariergruppe, hatten am Dienstagvormittag den Schrein in Tokio besucht.