Zertifikat für negativen Corona-Test von nun an am Automaten am Flughafen Incheon erhältlich

Photo : YONHAP News

Wer ins Ausland reist, kann ab heute am Automaten am Flughafen Incheon einen negativen Corona-Testnachweis ausgestellt bekommen.Das gab der Koreanische Krankenhausverband bekannt.Die Dienstleistung können Ausreisende in Anspruch nehmen, die sich in einem Krankenhaus testen lassen, das auf kontaktfreie Weise Testzertifikate ausstellen kann. Das ist derzeit bei 13 Krankenhäusern möglich.Der Verband will künftig das System mit über 80 Krankenhäusern verknüpfen und das Angebot ausbauen.Die Automaten befinden sich an zwei Stellen in den Abflughallen der Terminals 1 und 2 des Flughafens Incheon. Dank der Automaten entfällt nach einem Corona-Test der erneute Besuch des Krankenhauses, um einen Testnachweis zu bekommen.Die Automaten stehen täglich von 7 bis 22 Uhr zur Verfügung. Die Gebühr kostet 7.000 Won für die erste Kopie, 1.000 Won für eine weitere Kopie.