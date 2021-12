Börse in Seoul rückt erneut vor

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse hat am Dienstag erneut vorrücken können.Der Kospi gewann 0,62 Prozent auf 2.991,72 Zähler. Der Leitindex konnte damit bereits den fünften Handelstag in Folge zulegen.Im Handelsverlauf habe der Kospi geschwankt, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap. Einerseits hätten gute Daten zur US-Wirtschaft Hoffnung auf eine schnelle Erholung von den Folgen der Pandemie geschürt, andererseits gebe es Bedenken, dass die US-Notenbank wegen eines Inflationsdrucks die Zinsen anheben könnte.Makroskopisch gesehen schienen die Anleger erleichtert zu sein, dass die Omikron-Variante nicht ganz so katastrophale Folgen für die Wirtschaft haben könnte, wurde Park Gwang-nam von Mirae Asset Securities zitiert.