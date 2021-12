USA arbeiten laut Politik-Koordinator Campbell mit Südkorea in Nordkorea-Frage eng zusammen

Photo : YONHAP News

Die USA arbeiten mit Südkorea in der Nordkorea-Frage eng zusammen.Darauf wies Washingtons Politik-Koordinator für den indopazifischen Raum, Kurt Campbell, am Dienstag noch einmal hin.Im Anschluss an eine Veranstaltung der Denkfabrik Chey Institute for Advanced Studies, die von der südkoreanischen SK Group betrieben wird, sagte er in Washington, dass die USA und Südkorea nach dem besten Weg für ein Engagement gegenüber Nordkorea suchten.Es gebe einen guten Dialog zwischen Seoul und Washington und beide Seiten seien unzertrennlich, wenn es darum gehe, Nordkorea zu erreichen.Die USA seien weiterhin entschlossen, sich in der Diplomatie von ihrer besten Seite zu zeigen, auch wenn dies bislang nicht erfolgreich gewesen sei.Auf Fragen von Reportern zu einer möglichen offiziellen Erklärung des Kriegsendes in Korea wollte der Politik-Koordinator nicht eingehen.