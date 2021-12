Steuersenkung bei Kapitalgewinn aus Immobilienverkauf tritt in Kraft

Photo : YONHAP News

Wer nur eine Immobilie besitzt, muss künftig weniger Steuer auf einen Kapitalgewinn nach dem Verkauf zahlen.Die Änderung des Steuergesetzes sei am Dienstag vom Kabinett bewilligt worden und werde heute wirksam, teilte das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft mit.Auch steigt der Freibetrag für die Besteuerung nach dem Verkauf von 900 Millionen Won auf 1,2 Milliarden Won, sofern nur eine Immobilie im Besitz des Verkäufers war.Die Nationalversammlung hatte die Gesetzesänderung im Eilverfahren beschlossen. Zuletzt hatte es in der Bevölkerung wieder vermehrt Kritik an der Immobilienpolitik der Regierung gegeben.