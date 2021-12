US-Repräsentantenhaus sieht in Verteidigungsgesetz Aufrechterhaltung gegenwärtiger Militärpräsenz in Südkorea vor

Photo : YONHAP News

Das US-Repräsentantenhaus hat ein neues Verteidigungsgesetz ausgearbeitet, das die Aufrechterhaltung der gegenwärtigen US-Truppenstärke in Südkorea vorsieht.Nach der Entscheidung des US-Verteidigungsministeriums, die Truppenstärke in Südkorea auf dem aktuellen Niveau aufrechtzuerhalten, wurde dieselbe Position nun im Kongress bestätigt.Der Streitkräfteausschuss des Repräsentantenhauses veröffentlichte am Dienstag das Genehmigungsgesetz zur nationalen Verteidigung (NDAA) für das Fiskaljahr 2022. Darin steht, dass für den strategischen Wettbewerb mit China die Allianzen in der indopazifischen Region gestärkt werden müssten. In diesem Zusammenhang wird die Notwendigkeit genannt, die gegenwärtige Truppenstärke von 28.500 Mann in Südkorea aufrechtzuerhalten.Wie bekannt wurde, wird der Entwurf bald in der Plenarsitzung des Repräsentantenhauses verabschiedet und anschließend in den Senat eingebracht.Das US-Verteidigungsministerium hatte am 29. November die Ergebnisse der Überprüfung der US-Militärpräsenz im Ausland bekannt gegeben. Dazu zählen die Aufrechterhaltung der US-Truppenstärke in Südkorea auf dem gegenwärtigen Niveau und die ständige Stationierung einer bisher rotierenden Apache-Kampfhubschraubereinheit und des Hauptquartiers einer Artilleriebrigade in Südkorea.