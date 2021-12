Südkorea meldet erstmals über 7.000 Corona-Neuinfektionen an einem Tag

Photo : YONHAP News

Südkorea hat erstmals über 7.000 Corona-Neuinfektionsfälle an einem Tag gemeldet.Nach Behördenangaben wurden binnen 24 Stunden bis 0 Uhr am Mittwoch 7.175 neue Infektionsfälle registriert. Dies sind über 1.800 mehr als die bisherige Rekordzahl vom 4. Dezember.Über 78 Prozent der neuen Ansteckungsfälle konzentrieren sich auf Seoul und dessen Umgebung.Die Zahl der Infektionen mit der Omikron-Variante stieg um zwei auf 38.840 Infizierte befinden sich im kritischen Zustand, was ebenfalls einen Rekordstand bedeutet. 63 weitere Personen starben mit oder an einer Corona-Infektion.Landesweit bleiben 17.362 Patienten zu Hause. Allein in der Hauptstadt und deren Umgebung warten 860 Patienten auf eine stationäre Behandlung, 358 Patienten seit vier Tagen.Über 88 von 100 Intensivbetten für Corona-Patienten in Seoul und Umgebung sind bereits belegt.Unterdessen kündigte Premierminister Kim Boo-kyum heute an, das Managementsystem für die häusliche Behandlung von Corona-Infizierten verbessern zu wollen. Der Fokus soll auf eine Verbindung mit medizinischen Fachkräften, finanzielle Unterstützung und die Verringerung der Belastung von Mitbewohnern gelegt werden.Die Dauer der Pflichtquarantäne für Mitbewohner soll von zehn auf sieben Tage verkürzt werden. Jeder Haushalt erhält je nach der Zahl der Mitglieder mehr finanzielle Unterstützung.Kim bekräftigte zudem die Notwendigkeit für eine Auffrischungsimpfung bei Senioren. 35 Prozent der Infizierten und 84 Prozent der kritisch Erkrankten seien über 60 Jahre alt, hieß es.