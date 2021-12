Präsident Moon bittet um internationale Unterstützung für Frieden auf koreanischer Halbinsel durch Kriegsende-Erklärung

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat die internationale Gemeinschaft aufgerufen, Seouls Bemühungen zu unterstützen, den Koreakrieg offiziell für beendet zu erklären.Die Kriegsende-Erklärung sei der erste Schritt in Richtung Frieden und Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel, sagte Moon in seiner Gratulationsrede bei der Eröffnungsfeier der virtuell abgehaltenen UN-Ministerkonferenz zur Friedenssicherung 2021 in Seoul am Dienstag. Er hoffe, dass die internationale Gemeinschaft mitmache, damit man dadurch eine neue Ordnung der Versöhnung und Zusammenarbeit gestalten und Frieden in Nordostasien und der Welt schaffen könne.Südkorea wünsche sich am dringendsten den Frieden, betonte Moon. Das Land habe niemals seinen Marsch in Richtung Frieden gestoppt. Man wisse, dass der Frieden nicht ohne Weiteres einkehre. Jedoch werde es schließlich für mehr Menschen Frieden geben.Der Staatschef teilte auch die Absicht Südkoreas mit, nichtständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats für den Zeitraum von 2024 bis 2025 zu werden.Südkorea habe die wertvolle Erfahrung gemacht, von einem Nehmerland zu einem Geberland geworden zu sein. Südkorea habe mit Hilfe der Vereinten Nationen die Verwüstungen des Kriegs hinter sich gelassen und sei vom Entwicklungsland zum Industriestaat aufgestiegen. Das Land habe derzeit über 600 Personen für die UN-Aktivitäten zur Friedenssicherung im Einsatz und spiele seine Rolle als zehntgrößter Beitragszahler, sagte Moon.Südkorea wisse besser als jeder andere, wie wichtig die UN-Aktivitäten für Frieden und Wiederaufbau seien und freue sich darauf, zur Friedensschaffung und Konfliktverhütung beizutragen. Das Land werde noch aktiver Unterstützung leisten, versprach Moon.