„Parasite” auf Platz vier der 101 besten Drehbücher des 21. Jahrhunderts

Photo : YONHAP News

Der Film „Parasite“ von Regisseur Bong Joon-ho ist vom US-Autorenverband Writers Guild of America (WGA) zu einem der besten Drehbücher des 21. Jahrhunderts gekürt worden.WGA, die gemeinsame Gewerkschaft der Autoren in der Film- und Fernsehindustrie der USA, gab die Liste der 101 besten Drehbücher des laufenden Jahrhunderts bekannt. Die Auswahl wurde unter allen Filmen, die seit Januar 2001 veröffentlicht wurden, getroffen.„Parasite“ landete auf Platz vier in der Liste. Das Drehbuch zu diesem Film wurde von Bong und dem Drehbuchautor Han Jin-won gemeinsam geschrieben und bei den 92. Academy Awards als bestes Originaldrehbuch ausgezeichnet.Zum besten Drehbuch des laufenden Jahrhunderts wurde das Drehbuch zum Film „Get Out“ von Regisseur Jordan Peele gekürt.