Online-Kauf von Harnstofflösung ab heute möglich

Photo : YONHAP News

Ab Mittwoch ist Harnstofflösung in Südkorea auch online erhältlich.Pro Kunden-ID dürfen nur einmal am Tag höchstens 20 Liter bestellt werden.Das Finanzministerium teilte mit, die Regierung habe am Dienstag ein Treffen der zuständigen Ministerien abgehalten und beschlossen, den Online-Verkauf von importierter Harnstofflösung ab Mittwoch zu erlauben.Die Regierung plant, den Verkauf über verschiedene Kanäle zu ermöglichen. Einheimisch produzierte Harnstofflösung wird jedoch weiterhin nur an den Tankstellen erhältlich sein.Dem Umweltministerium zufolge verfügen lokale Importeure derzeit über einen Vorrat von etwa 6,9 Millionen Liter Harnstofflösung. Weitere sieben Millionen Liter würden diesen Monat importiert.