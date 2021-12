Hoher Anteil der Einpersonenhaushalte in der Hauptstadtregion

Photo : Getty Images Bank

Fast die Hälfte der Einpersonenhaushalte in Südkorea lebt in der Hauptstadtregion.Entsprechende Daten zu den Einpersonenhaushalten 2021 veröffentlichte das Statistikamt am Mittwoch.Demnach gab es im vergangenen Jahr 6,64 Millionen Einpersonenhaushalte, das entspricht einem Anteil von 31,7 Prozent an allen Haushalten im Land. Sowohl die Zahl als auch der Anteil der Einpersonenhaushalte sind jedes Jahr kontinuierlich gestiegen. 2016 waren es 5,39 Millionen Haushalte mit einem Anteil von 27,9 Prozent.Den größten Anteil unter den Einpersonenhaushalten machen die Menschen in ihren Zwanzigern mit 19,1 Prozent aus. Dahinter folgen die Menschen in ihren Dreißigern mit 16,8 Prozent, die in ihren Fünfzigern und Sechzigern jeweils mit 15,6 Prozent.Bei den Männern stellen die Menschen in ihren Dreißigern mit 21,6 Prozent die größte Gruppe, während bei den Frauen die in ihren Zwanzigern mit 18,5 Prozent an der Spitze liegen.Als Grund für das Alleinleben nannten 24,4 Prozent, der größte Anteil, das Studium und den Arbeitsplatz. 23,4 Prozent leben aufgrund des Todes der Ehepartnerin oder des -partners allein. 16,2 Prozent antworteten, dass sie allein leben möchten.21,2 Prozent leben in der Provinz Gyeonggi, 20,9 Prozent in Seoul. Dahinter folgen Busan mit 6,9 Prozent und Süd-Gyeongsang mit 6,3 Prozent.44 Prozent wohnen in einem Einzelhaus, während 32 Prozent in einem Apartment wohnen. 11,3 Prozent wohnen in einem Mehrfamilienhaus.Als gewünschte Unterstützungspolitik nannten 50,1 Prozent solche für die Stabilität in Bezug auf die Wohnung. 13,4 Prozent wünschten sich einen Betreuungsdienst.