Ab März kostenlose Mahlzeiten in allen öffentlichen und privaten Kindergärten Seouls

In allen öffentlichen und privaten Kindergärten in Seoul werden ab März kostenlose Mahlzeiten angeboten.Bürgermeister Oh Se-hoon, Erziehungschef Cho Hee-yeon und der Vorsitzende des Gremiums der Bezirksleiter der Hauptstadt, Lee Sung, schlossen am Mittwoch ein Abkommen für umweltfreundliche und unentgeltliche Mahlzeiten in den Kindergärten in Seoul ab.Gemäß der Vereinbarung werden die Stadtverwaltung, die 25 Stadtbezirke und das Bildungsamt der Hauptstadt ab dem 1. März nächsten Jahres 790 Kindergärten in Seoul Finanzmittel zur Bereitstellung von kostenlosen Mahlzeiten gewähren.Das erforderliche Budget beträgt 69,9 Milliarden Won (59,4 Millionen Dollar) im Jahr. Das Bildungsamt wird 50 Prozent der Kosten übernehmen, die Stadtregierung 30 Prozent und die Stadtbezirke 20 Prozent.