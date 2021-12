Verschiedene Veranstaltungen in Palästen in Seoul

Photo : YONHAP News

In Palästen aus der Joseon-Dynastie in Seoul finden zum Jahreswechsel verschiedene Veranstaltungen statt.Die Behörde für Kulturerbe bietet am Donnerstag und Freitag im Palast Changdeok den Besuchern die Gelegenheit an, zu erleben, wie die Palastapotheke Naeuiwon arbeitete. Sie können im Rahmen des Programms bei einem Arzt für traditionelle koreanische Medizin ihren Puls fühlen lassen und sich zu ihrer körperlichen Verfassung beraten lassen.Auch eine Palastführung in Begleitung von Kultur- und Reiseführern mit Sehbehinderung ist geplant. Ziel ist es, dass sehbehinderte Menschen den Palast Changdeok besser verstehen und genießen können.Im Palast Gyeongbok wird vom 8. bis 24. Dezember die Veranstaltung „Spaziergang der Königsfamilie“ stattfinden, und zwar täglich zweimal, jeweils um 11 und 15 Uhr.Eine Gruppe von 40 Personen wird den Spaziergang des Königs, der Königin und der Leibgarde durch den Palast Gyeongbok nachstellen.